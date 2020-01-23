Лис, хорёк или Чупакабра? Жители Больших Мотыкал гадают, кто истребил несколько сотен кур
Новости Беларуси. Под Брестом живет Чупакабра? Неизвестный зверь задушил в агарогородке Большие Мотыкалы несколько сотен кур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители подсчитывают убытки и параллельно строят гипотезы, кто может оказаться виновником урона.
Кристина Протосовицкая отправилась по следу неопознанного зверя.
Елена Янчук, жительница агрогородка Большие Мотыкалы:
Не видела я ни зверька, ни собаку, ни лисицу. Пришла – куры в агонии. И уже думаю, что с ними делать.
С подворья Елены Алексеевны неопознанный до сих пор зверь и начал свой гастротур. Его жертвами стали восемь куриц и пять индюков. Первые мысли были – лиса. Местные ее тут видели летом еще молоденькой.
Ну вот, осталось, буквально даже десятка нет.
Через неделю-полторы в группе мессенджера деревни появились тревожные новости. Писали: впору ставить капканы.
Надежда Медзюта, жительница агрогородка Большие Мотыкалы:
Это страх какой-то, я еще такого не видела. Мы 15 лет живем здесь, такое в первый раз. На спине раны глубокие.
Надежда Медзюта проснулась к утренней дойке в половину шестого и обнаружила 27 пернатых жертв. Сейчас под охраной козы Машки единственные «выжившие» – петух да курица.
Надежда сомневается, что все это мог сотворить бродячий пес. Сетка целая, подкопов нет.
Если бы на территорию зашла чужая собака, он бы оповестил нас. А так не слышно было ничего.
Зверь знатно прошелся по деревне. Среди пострадавших наберется с десяток дворов.
Ристина Протосовицкая, корреспондент:
Жертвами ночного террора в Больших Мотыкалах стали более трехсот кур. Неопознанный зверь сначала орудовал на этой улице, а потом продвинулся дальше.
Двое пострадавших обратились к участковому, чтобы разобраться в ситуации и попытаться найти виновников. Дикая лиса, хорек, охотничий или бродячий пес? В сельисполкоме склоняются к последнему варианту.
Владимир Леташков, председатель Мотыкальского сельисполкома:
Нами были обезврежены шесть взрослых собак и два щенка. С этим связано или нет – не знаю, но после этого факты о том, что стали пропадать куры, исчезли.
На территории самих Больших Мотыкал бродячие собаки не водятся. Это порождает у людей сомнения. Но верить в версию фантастической Чупакабры здесь, говорят, еще рано.