Лис, хорёк или Чупакабра? Жители Больших Мотыкал гадают, кто истребил несколько сотен кур

Новости Беларуси. Под Брестом живет Чупакабра? Неизвестный зверь задушил в агарогородке Большие Мотыкалы несколько сотен кур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители подсчитывают убытки и параллельно строят гипотезы, кто может оказаться виновником урона.

Кристина Протосовицкая отправилась по следу неопознанного зверя.

Елена Янчук, жительница агрогородка Большие Мотыкалы:

Не видела я ни зверька, ни собаку, ни лисицу. Пришла – куры в агонии. И уже думаю, что с ними делать.

С подворья Елены Алексеевны неопознанный до сих пор зверь и начал свой гастротур. Его жертвами стали восемь куриц и пять индюков. Первые мысли были – лиса. Местные ее тут видели летом еще молоденькой.

Ну вот, осталось, буквально даже десятка нет.

Через неделю-полторы в группе мессенджера деревни появились тревожные новости. Писали: впору ставить капканы.

Надежда Медзюта, жительница агрогородка Большие Мотыкалы:

Это страх какой-то, я еще такого не видела. Мы 15 лет живем здесь, такое в первый раз. На спине раны глубокие.

Надежда Медзюта проснулась к утренней дойке в половину шестого и обнаружила 27 пернатых жертв. Сейчас под охраной козы Машки единственные «выжившие» – петух да курица.

Надежда сомневается, что все это мог сотворить бродячий пес. Сетка целая, подкопов нет.

Если бы на территорию зашла чужая собака, он бы оповестил нас. А так не слышно было ничего. Зверь знатно прошелся по деревне. Среди пострадавших наберется с десяток дворов.

Ристина Протосовицкая, корреспондент:

Жертвами ночного террора в Больших Мотыкалах стали более трехсот кур. Неопознанный зверь сначала орудовал на этой улице, а потом продвинулся дальше.

Двое пострадавших обратились к участковому, чтобы разобраться в ситуации и попытаться найти виновников. Дикая лиса, хорек, охотничий или бродячий пес? В сельисполкоме склоняются к последнему варианту.

Владимир Леташков, председатель Мотыкальского сельисполкома:

Нами были обезврежены шесть взрослых собак и два щенка. С этим связано или нет – не знаю, но после этого факты о том, что стали пропадать куры, исчезли.