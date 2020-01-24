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В Солигорском районе при столкновении Nissan и Mercedes-Benz погибла пассажирка

24 января 2020 08:13
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Новости Беларуси. 22 января около половины шестого вечера в Солигорском районе автомобиль выехал на встречку и врезался в иномарку. 

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, 59-летний водитель за рулём Nissan Note ехал со стороны Солигорска в сторону деревни Погост. В какой-то момент машину занесло, она оказалась на встречной полосе и врезалась в Mercedes-Benz Atego, которым управлял 28-летний водитель. 

В Солигорском районе при столкновении Nissan и Mercedes-Benz погибла пассажирка -1

Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома 

В аварии погибла 52-летняя пассажирка Nissan, она ехала на заднем сиденье справа, пристёгнута не была. Водитель той же машины госпитализирован. 

По факту ДТП ведётся проверка. 

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# Авария в Минской области # происшествия

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