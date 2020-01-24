В Солигорском районе при столкновении Nissan и Mercedes-Benz погибла пассажирка

Как сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома, 59-летний водитель за рулём Nissan Note ехал со стороны Солигорска в сторону деревни Погост. В какой-то момент машину занесло, она оказалась на встречной полосе и врезалась в Mercedes-Benz Atego, которым управлял 28-летний водитель.

Новости Беларуси. 22 января около половины шестого вечера в Солигорском районе автомобиль выехал на встречку и врезался в иномарку.

В аварии погибла 52-летняя пассажирка Nissan, она ехала на заднем сиденье справа, пристёгнута не была. Водитель той же машины госпитализирован.

По факту ДТП ведётся проверка.

На прошлой неделе в Мостовском районе столкнулись фура и самосвал.