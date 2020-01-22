В Островецком районе два брата пострадали на пожаре

Кровля дома была полностью объята огнем. Возгорание было ликвидировано сотрудниками МЧС.

По информации МЧС, жительница д. Чернишки сообщила о пожаре в соседнем доме вечером 21 января. Сама женщина вместе с сыном поспешила на помощь соседям.

Новости Беларуси. В Островецком районе на пожаре пострадали два брата.

Оказалось, что 54-летний мужчина и его 50-летний брат жили в родительском доме. По словам соседей, братья перебивались временными заработками, злоупотребляли алкогольными напитками.

При самостоятельном тушении пожара мужчины получили ожоги 30% и 10% тела. Пострадавшие были доставлены в медучреждение, они находятся в сознании.

В результате возгорания в доме была уничтожена кровля, повреждены перекрытие, стена, закопчены стены, потолок и имущество.