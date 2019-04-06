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В Осиповичах из школы эвакуировали 820 детей из-за задымления на первом этаже

06 апреля 2019 09:34
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Новости Беларуси. Утром 5 апреля в Осиповичах из школы были эвакуированы 950 человек.  

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, на первом этаже здания средней школы было обнаружено задымление, в результате чего сработала система пожарной сигнализации.  

До прибытия спасателей администрация учебного заведения вывела на улицу 820 детей и 130 взрослых. Никто не пострадал.  

Из-за короткого замыкания электропроводки была повреждена изоляция проводов в электрощите.  

Выясняется причина задымления.  

Зимой 2019 года в Минске из горевшего общежития были эвакуированы 223 человека. 

Загорание произошло в холле блока на восемь комнат – подробности здесь.  

# Пожар # происшествия

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