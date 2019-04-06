В Осиповичах из школы эвакуировали 820 детей из-за задымления на первом этаже

Новости Беларуси. Утром 5 апреля в Осиповичах из школы были эвакуированы 950 человек.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, на первом этаже здания средней школы было обнаружено задымление, в результате чего сработала система пожарной сигнализации.

До прибытия спасателей администрация учебного заведения вывела на улицу 820 детей и 130 взрослых. Никто не пострадал.

Из-за короткого замыкания электропроводки была повреждена изоляция проводов в электрощите.

Выясняется причина задымления.

Зимой 2019 года в Минске из горевшего общежития были эвакуированы 223 человека.