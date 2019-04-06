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На погранпереходе «Новая Гута» спасатели устраняли последствия утечки газа

06 апреля 2019 07:27
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Новости Беларуси. 5 апреля около семи вечера спасателям сообщили об утечке газа на пограничном переходе «Новая Гута».  

По сведениям МЧС Беларуси, на стоянке пункта пропуска из патрубка цистерны-полуприцепа грузовика МАN просочился «Пропан-Бутан».  

На погранпереходе «Новая Гута» спасатели устраняли последствия утечки газа-1

Фото: МЧС Беларуси  

Прибывшие к месту инцидента подразделения МЧС узнали, что водитель грузовика собирался пересечь границу, но во время остановки почувствовал запах газа. Гражданин перекрыл выход газа из сливной трубы и вытравил задвижку с конца трубы для выхода оставшегося газа. Работники погранслужбы временно прекратили пропускать ТС и людей.  

Спасатели создали пенную подушку, чтобы не допустить возможного загорания и взрыва. Позже пенная подушка была смыта. Замеры воздуха не выявили превышений ПДК газа.  

На погранпереходе «Новая Гута» спасатели устраняли последствия утечки газа-4

Фото: МЧС Беларуси  

В половине девятого работа пункта пропуска возобновилась.  

Весной 2019 года на станции «Осиповичи» случилась утечка соляной кислоты. 

Скорость истечения составляла примерно 10 литров в минуту – подробности здесь.  

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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