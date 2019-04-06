На погранпереходе «Новая Гута» спасатели устраняли последствия утечки газа

По сведениям МЧС Беларуси, на стоянке пункта пропуска из патрубка цистерны-полуприцепа грузовика МАN просочился «Пропан-Бутан».

Новости Беларуси. 5 апреля около семи вечера спасателям сообщили об утечке газа на пограничном переходе «Новая Гута».

Прибывшие к месту инцидента подразделения МЧС узнали, что водитель грузовика собирался пересечь границу, но во время остановки почувствовал запах газа. Гражданин перекрыл выход газа из сливной трубы и вытравил задвижку с конца трубы для выхода оставшегося газа. Работники погранслужбы временно прекратили пропускать ТС и людей.

Спасатели создали пенную подушку, чтобы не допустить возможного загорания и взрыва. Позже пенная подушка была смыта. Замеры воздуха не выявили превышений ПДК газа.