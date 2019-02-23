В Минске из горевшего ночью общежития были эвакуированы 223 человека

Новости Беларуси. 23 февраля около часа ночи случился пожар в одном из минских общежитий. По сведениям МЧС Беларуси, спасателям сообщили о горящей блок-комната на втором этаже девятиэтажки.

Фото: МЧС Беларуси

Прибывшие подразделения МЧС установили, что загорание произошло в холле блока на восемь комнат. Пламенем были охвачены имущество и мебель на площади 12 кв. м.

Фото: МЧС Беларуси

Спасатели и администрация объекта эвакуировали 223 человека, в числе которых 40 несовершеннолетних.

Фото: МЧС Беларуси

Когда пожар был потушен, за медпомощью обратились три взрослых и четыре ребёнка, их всех госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

Фото: МЧС Беларуси