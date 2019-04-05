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200 литров безакцизного алкоголя из России конфисковали у мужчины в Минске

05 апреля 2019 21:25
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Новости Беларуси. Контрафакт с градусом. Столичные правоохранители пресекли крупный канал поставки безакцизного спиртного, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

200 литров безакцизного алкоголя из России конфисковали у мужчины в Минске-1

Изъято свыше 200 литров элитных напитков. Злоумышленника задержали в момент реализации товара. Им оказался 28-летний житель Гродненской области. Курьер привозил нелегальную продукцию из России.

200 литров безакцизного алкоголя из России конфисковали у мужчины в Минске-4

Лилиана Жиленкова, официальный представитель Партизанского РУВД:
Как пояснил сам задержанный, планировал реализовать продукцию посредством интернета на специальных площадках. Установлено, что мужчина занимался данной деятельностью около года. Изъято алкогольной продукции на 5500 белорусских рублей.

200 литров безакцизного алкоголя из России конфисковали у мужчины в Минске-7

Злоумышленнику грозит штраф до 500 рублей. Сейчас милиция разыскивает остальных возможных фигурантов дела.

200 литров безакцизного алкоголя из России конфисковали у мужчины в Минске-10

# Алкоголь # происшествия # Фотофакт

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