200 литров безакцизного алкоголя из России конфисковали у мужчины в Минске

Новости Беларуси. Контрафакт с градусом. Столичные правоохранители пресекли крупный канал поставки безакцизного спиртного, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изъято свыше 200 литров элитных напитков. Злоумышленника задержали в момент реализации товара. Им оказался 28-летний житель Гродненской области. Курьер привозил нелегальную продукцию из России.

Лилиана Жиленкова, официальный представитель Партизанского РУВД:

Как пояснил сам задержанный, планировал реализовать продукцию посредством интернета на специальных площадках. Установлено, что мужчина занимался данной деятельностью около года. Изъято алкогольной продукции на 5500 белорусских рублей.