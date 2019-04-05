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Нелегалов из Южной Азии задержали на белорусской границе: подробности от Госпогранкомитета

05 апреля 2019 13:23
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Новости Беларуси. На белорусской границе задержали российских контрабандистов. Они помогали выходцам из Южной Азии незаконно мигрировать в Европу, рассказали в программе «Экстренный вызов». В полуприцепе большегруза обнаружили 10 человек: индийцев и граждан Шри-Ланки.

Нелегалов из Южной Азии задержали на белорусской границе: подробности от Госпогранкомитета-1

Нелегалов из Южной Азии задержали на белорусской границе: подробности от Госпогранкомитета-3

Никто из задержанных не смог предъявить документы на право пребывания в стране. Участникам преступной группы грозит до 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Нелегалов из Южной Азии задержали на белорусской границе: подробности от Госпогранкомитета-6

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Республики Беларусь:
В ходе проведения международной спецоперации пограничники провели три задержания. Первое произошло на приграничной территории в Гродненской области. Во втором случае задержали россиянина – одного из организаторов канала незаконной миграции. Ещё одного пособника противоправной деятельности – также гражданина России – задержали непосредственно на государственной границе.

# Граница # происшествия # Антон Бычковский

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