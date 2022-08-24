От удара током погиб работник молодечненского предприятия

Новости Беларуси. В Молодечно на предприятии от удара током погиб 42-летний работник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По предварительной информации, мужчина ремонтировал многоэлектродную машину для сварки, не соблюдая правила техники безопасности.