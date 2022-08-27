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Таможенный комитет: в Беларусь пытались провезти 160 кг гашиша

27 августа 2022 10:16
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Новости Беларуси. Опасный груз обнаружили брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Польский перевозчик уверял, что везет в Беларусь фольгу и крепежи.  

Таможенный комитет: в Беларусь пытались провезти 160 кг гашиша-1

Однако за обшивкой полуприцепа оказались еще и порядка 160 килограммов гашиша. Это более 320 тысяч доз. Как стало известно, канал поставки наркотиков был организован белорусами и жителями стран Евросоюза.  

Таможенный комитет: в Беларусь пытались провезти 160 кг гашиша-4

Задержаны четверо подозреваемых. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.  

Таможенный комитет: в Беларусь пытались провезти 160 кг гашиша-7

Екатерина Шкурдюк, заместитель начальника управления Государственного таможенного комитета Беларуси:  
В ходе таможенного досмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса было установлено, что имеются нехарактерные вложения за передней стенкой рефрижератора. В ходе дальнейшего досмотра оттуда были извлечены 186 брикетов с веществом светло-коричневого цвета. Экспертиза подтвердила, что это опасное наркотическое средство гашиш. Если говорить о стоимости такой партии на черном рынке, она составляет более 5 миллионов долларов.  

Таможенный комитет: в Беларусь пытались провезти 160 кг гашиша-10

Белорусские таможенники отмечают рост подобных преступлений. Только с начала 2022 года в нашей стране выявлено порядка 250 фактов перемещения наркотиков и психотропов.  

# Наркотики # происшествия # Екатерина Шкурдюк # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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