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В Минском районе двое подростков отравились особо опасным наркотиком

25 августа 2022 15:41
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Новости Беларуси. Подростки из Минского района отравились психотропами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Минском районе двое подростков отравились особо опасным наркотиком-1

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в приемное отделение больницы доставили двоих подростков 16 и 17 лет с отравлением. Стало известно, что метадон они приобрели в интернет-магазине. Оперативники выяснили, что подростки не только употребляли, но и распространяли запрещенные вещества. В отношении несовершеннолетних следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.  

# Наркотики # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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