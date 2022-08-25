В Минском районе двое подростков отравились особо опасным наркотиком

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в приемное отделение больницы доставили двоих подростков 16 и 17 лет с отравлением. Стало известно, что метадон они приобрели в интернет-магазине. Оперативники выяснили, что подростки не только употребляли, но и распространяли запрещенные вещества. В отношении несовершеннолетних следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.