В Минском районе двое подростков отравились особо опасным наркотиком

Новости Беларуси. Подростки из Минского района отравились психотропами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Подростки из Минского района отравились психотропами, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В дежурную часть поступило сообщение о том, что в приемное отделение больницы доставили двоих подростков 16 и 17 лет с отравлением. Стало известно, что метадон они приобрели в интернет-магазине. Оперативники выяснили, что подростки не только употребляли, но и распространяли запрещенные вещества. В отношении несовершеннолетних следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.