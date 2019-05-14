В Орше укравших из магазина алкоголь мужчин нашла служебная собака

Новости Беларуси. В Орше двое мужчин украли из магазина алкоголь и сбежали.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, молодые люди зашли в магазин, взяли по бутылке водки, бутылку пива, а затем вышли через неработающую кассу. За товар подозреваемые не заплатили.

Работники торговли нажали на тревожную кнопку, после чего рассказали о произошедшем прибывшим правоохранителям. Действия злоумышленников попали на камеру, что позволило сотрудникам милиции зафиксировать приметы подозреваемых.

В поисках мужчин также помогла служебная собака, которая взяла след и привела правоохранителей прямо в квартиру к злоумышленникам, где компания распивала полученное незаконным путём спиртное.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Подозреваемые задержаны. Один из них ранее был судим за тяжкие преступления.

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