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В Орше укравших из магазина алкоголь мужчин нашла служебная собака

14 мая 2019 14:03
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Новости Беларуси. В Орше двое мужчин украли из магазина алкоголь и сбежали.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, молодые люди зашли в магазин, взяли по бутылке водки, бутылку пива, а затем вышли через неработающую кассу. За товар подозреваемые не заплатили.  

Работники торговли нажали на тревожную кнопку, после чего рассказали о произошедшем прибывшим правоохранителям. Действия злоумышленников попали на камеру, что позволило сотрудникам милиции зафиксировать приметы подозреваемых.  

В поисках мужчин также помогла служебная собака, которая взяла след и привела правоохранителей прямо в квартиру к злоумышленникам, где компания распивала полученное незаконным путём спиртное.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Подозреваемые задержаны. Один из них ранее был судим за тяжкие преступления.  

Зимой 2018 года могилёвчанин вынес из магазина алкоголь на 706 рублей.  

Мужчина хотел создать праздничное настроение – здесь подробнее.  

# Кража # происшествия

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