В Кировском районе рейсовый автобус лёг на бок. Водитель объезжал косулю

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, на 1 км дороги Курганы – Морховичи 63-летний водитель не смог удержать МАЗ на проезжей части, в результате чего автобус съехал в правый кювет и лёг на бок.

Новости Беларуси. 13 мая около семи вечера в Кировском районе рухнул на бок рейсовый автобус.

В аварии пострадали два пассажира: 42-летняя бобруйчанка и 19-летний минчанин. Они оба были доставлены в медучреждение.

По словам водителя, причиной произошедшего стала выбежавшая на дорогу косуля, которую мужчина попытался объехать.

Весной 2019 года под Борисовом рейсовый автобус врезался в жилой дом.