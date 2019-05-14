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В Кировском районе рейсовый автобус лёг на бок. Водитель объезжал косулю

14 мая 2019 12:39
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Новости Беларуси. 13 мая около семи вечера в Кировском районе рухнул на бок рейсовый автобус.  

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, на 1 км дороги Курганы – Морховичи 63-летний водитель не смог удержать МАЗ на проезжей части, в результате чего автобус съехал в правый кювет и лёг на бок.  

В Кировском районе рейсовый автобус лёг на бок. Водитель объезжал косулю-1

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

В аварии пострадали два пассажира: 42-летняя бобруйчанка и 19-летний минчанин. Они оба были доставлены в медучреждение.  

По словам водителя, причиной произошедшего стала выбежавшая на дорогу косуля, которую мужчина попытался объехать.  

Весной 2019 года под Борисовом рейсовый автобус врезался в жилой дом.  

Пострадали три пассажирки – подробнее здесь.  

# Авария в Могилевской области # происшествия

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