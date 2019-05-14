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В Бобруйске 4-летний мальчик попал под колёса Skoda

14 мая 2019 11:21
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Новости Беларуси. Вечером 13 мая в Бобруйске произошёл наезд на четырёхлетнего ребёнка.  

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 31-летняя местная жительница на Skoda Octavia ехала по дворовой территории. В определённый момент мальчик попытался перейти дорогу перед машиной, но не успел.  

В Бобруйске 4-летний мальчик попал под колёса Skoda-1

Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома  

Пострадавший получил сочетанную травму, закрытую ЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, ушиб лёгкого, пневмоторакс, ссадины в области шеи и уха. Ребёнок доставлен в медучреждение.  

По факту аварии ведётся проверка.  

Весной 2019 года в Лельчицах Ford сбил 10-летнего велосипедиста. 

Пострадавшему потребовалась госпитализация – здесь подробности.  

# Авария в Могилевской области # происшествия

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