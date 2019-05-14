В Бобруйске 4-летний мальчик попал под колёса Skoda

Новости Беларуси. Вечером 13 мая в Бобруйске произошёл наезд на четырёхлетнего ребёнка.
Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 31-летняя местная жительница на Skoda Octavia ехала по дворовой территории. В определённый момент мальчик попытался перейти дорогу перед машиной, но не успел.
Фото: ГАИ УВД Могилёвского облисполкома
Пострадавший получил сочетанную травму, закрытую ЧМТ, сотрясение головного мозга, закрытую травму грудной клетки, ушиб лёгкого, пневмоторакс, ссадины в области шеи и уха. Ребёнок доставлен в медучреждение.
По факту аварии ведётся проверка.
Весной 2019 года в Лельчицах Ford сбил 10-летнего велосипедиста.
Пострадавшему потребовалась госпитализация – здесь подробности.