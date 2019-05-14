В Бобруйске 4-летний мальчик попал под колёса Skoda

Новости Беларуси. Вечером 13 мая в Бобруйске произошёл наезд на четырёхлетнего ребёнка.

Как сообщает ГАИ УВД Могилёвского облисполкома, 31-летняя местная жительница на Skoda Octavia ехала по дворовой территории. В определённый момент мальчик попытался перейти дорогу перед машиной, но не успел.