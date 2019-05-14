Прямой эфир

В Бресте женщина закрыла мужа в квартире, чтобы он не пил. Мужчина выпал из окна

14 мая 2019 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 13 мая в Бресте мужчина выпал из окна квартиры, в которой его закрыла супруга.  

Как сообщает Следственный комитет, 41-летний мужчина упал с высоты третьего этажа. Пострадавший пытался выбраться на улицу по закреплённому в квартире телевизионному кабелю.  

В Бресте женщина закрыла мужа в квартире, чтобы он не пил. Мужчина выпал из окна-1

Фото: Следственный комитет  

Мужчина пояснил, что супруга заперла его в квартире, чтобы помешать ему употреблять алкогольные напитки.  

Пострадавший был доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает.  

По факту случившегося ведётся проверка.  

Весной 2019 года в Молодечно подросток упал с крыши здания. 

Скорую вызвали знакомые школьника – подробности здесь.  

# Падение с высоты # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Лидском районе мужчина получил ножевое ранение на территории церкви
14 мая 2019 10:32

В Лидском районе мужчина получил ножевое ранение на территории церкви

В Узденском районе был обнаружен автомобиль с водителем без признаков жизни
14 мая 2019 09:36

В Узденском районе был обнаружен автомобиль с водителем без признаков жизни

В Ганцевичском районе спасатели освобождали пассажира съехавшей в кювет машины
14 мая 2019 09:10

В Ганцевичском районе спасатели освобождали пассажира съехавшей в кювет машины