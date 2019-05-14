В Бресте женщина закрыла мужа в квартире, чтобы он не пил. Мужчина выпал из окна

Как сообщает Следственный комитет, 41-летний мужчина упал с высоты третьего этажа. Пострадавший пытался выбраться на улицу по закреплённому в квартире телевизионному кабелю.

Новости Беларуси. 13 мая в Бресте мужчина выпал из окна квартиры, в которой его закрыла супруга.

Мужчина пояснил, что супруга заперла его в квартире, чтобы помешать ему употреблять алкогольные напитки.

Пострадавший был доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает.

По факту случившегося ведётся проверка.

Весной 2019 года в Молодечно подросток упал с крыши здания.