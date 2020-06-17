В Орше мужчина брал у призывников деньги за «решение вопроса» об отсрочке

Некоторое время назад к фигуранту обратился родственник одного из призывников и попросил решить вопрос с военной службой. Подозреваемый сказал, что за 500 долларов должностные лица комиссариата дадут юноше военный билет.

Как сообщает МВД Беларуси, сотрудники милиции задержали 36-летнего «смотрящего за Оршей». Гражданин ранее был судим за кражу, угон и хулиганство, а теперь подозревается в подстрекательстве к даче взятке и мошенничестве.

Новости Беларуси. В Орше мужчина брал у призывников деньги, обещая решить вопрос об отсрочке.

Молодой человек передал наличность мужчине, а потом рассказал о нём другому призывнику. Тот тоже захотел воспользоваться данной «услугой» и оплатил её. Однако вскоре парней призвали на службу. Тогда они обратились в милицию. Выяснилось, что фигурант потратил деньги на свои нужды.

Житель Орши был задержан с поличным после получения ещё одной взятки за «решение» аналогичного вопроса. Возбуждено уголовное дело, мужчина арестован. В настоящее время устанавливаются другие люди, которые могли быть обмануты.

Если вам известно о противоправной деятельности подследственного, сообщите об этом по телефонам: 8-029-859-05-96, 8-0212-66-50-44. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее «смотрящий за городом» был задержан в Витебске.