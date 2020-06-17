В Брестской области мужчины отдыхали у водоёмов в компании знакомых и утонули

Новости Беларуси. В водоёмах Брестской области за два дня утонули двое мужчин.

Как сообщает Следственный комитет, вечером 15 июня 47-летний житель Брестского района купался в пожарно-техническом водоёме в агрогородке Маревиль Берёзовского района. В какой-то момент гражданин ушёл под воду и уже не вынырнул.

Второй случай произошёл вечером 16 июня рядом с деревней Крытышин Ивановского района. 36-летний мужчина прыгнул с деревянного мостика в реку и утонул. Предполагается, что гражданин ударился головой о дно.

Отмечается, что перед купанием мужчины отдыхали в компании знакомых и выпивали. Проводятся проверки, назначено проведение судмедэкспертиз.