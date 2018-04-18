В Витебской области задержаны два представителя криминалитета региона

Новости Беларуси. В Витебске задержали криминального авторитета.

По информации УВД Витебского облисполкома, в апреле на территории Витебской области были задержаны два представителя криминалитета региона.

В начале месяца сотрудниками 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Беларуси при силовой поддержке ОМОНа был задержан «смотрящий» за Витебском. 53-летний неоднократно судимый мужчина в течение дня подстрекал двух человек к даче взятки должностным лицам прокуратуры и суда в сумме 4,5 тысячи долларов и 600 белорусских рублей за благоприятное решение вопроса по изменению меры пресечения и изменения наказания в отношении обвиняемого, который содержался в СИЗО Витебска. После чего, злоупотребив доверием, мошенническим путем завладел частью данной суммы.

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела – подстрекательство к даче взятки в крупном размере и мошенничество. Он заключен под стражу.

Обвиняемый является представителем криминалитета «старой формации», имеет обширные связи среди «уголовных авторитетов» на постсоветском пространстве, в том числе среди «воров в законе» из России – «Шурик-Захар», «Хобот» и других.

«При поддержке последних в начале 2000-х годов сам вынашивал намерения «короноваться». В последнее время в Республике Беларусь придерживался стороны «вора в законе» Александра Кушнерова по кличке «Кушнер».

По имеющейся оперативной информации, это не единичный случай подстрекательств к даче взяток и мошенничества со стороны обвиняемого. В ходе расследования эта информация будет проверена.

Второй задержанный – 42-летний ранее судимый житель Витебска – вызвался посодействовать в возврате долга должником, используя свой мнимый авторитет в криминальных кругах.

Кредитор и должник являются жителями Витебска. Должник стал возвращать денежные средства, но они не дошли до кредитора. Должник обратился в управление по борьбе с организованной преступностью.

Установлено, что на протяжении полутора лет обвиняемый завладел крупной денежной суммой мошенническим способом, а с ноября минувшего года путем применения насилия вынуждал потерпевшего выплачивать кредит в размере более 2 тысяч белорусских рублей, оформленный на иное лицо, путем перечисления денег на карточку, которая находилась в его пользовании и оплату за «криминальное покровительство» в виде наличных платежей в размере 150 долларов каждый месяц.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в крупной размере», «Вымогательство с угрозой применения насилия и применением насилия». Проверяется информация о совершении им аналогичных преступлений ранее.

«Лицам, пострадавшим от противоправной деятельности гражданина (на фото) обращаться по телефонам- 8029 714 44 25, 80212-665044, 674876 или 8033 399 80 44».