В Гродненском районе в ДТП погибла 5-летняя девочка

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ДТП случилось вечером 16 июня. За рулем автомобиля Ford находилась 28-летняя водитель Она не справилась с управлением и съехала в кювет.

Новости Беларуси. В серьезной аварии в Гродненском районе погиб ребенок.

Транспортное средство опрокинулось. В результате аварии пострадала 5-летняя девочка. Она находилась в детском автокресле на заднем пассажирском месте. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.