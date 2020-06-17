Прямой эфир

В Гродненском районе в ДТП погибла 5-летняя девочка

17 июня 2020 08:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В серьезной аварии в Гродненском районе погиб ребенок.   

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ДТП случилось вечером 16 июня. За рулем автомобиля Ford находилась 28-летняя водитель  Она не справилась с управлением и съехала в кювет.   

В Гродненском районе в ДТП погибла 5-летняя девочка -1

Фото: vk.com/grodnogai  

Транспортное средство опрокинулось. В результате аварии пострадала 5-летняя девочка. Она находилась в детском автокресле на заднем пассажирском месте. От полученных травм ребенок скончался в больнице.    

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.     

В конце мая в Гродненской области нетрезвый бесправник за рулем Ford врезался в дерево (читать далее).     

# Авария в Гродненской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
На пожаре в Витебске спасены пенсионерка и её гостья
17 июня 2020 07:14

На пожаре в Витебске спасены пенсионерка и её гостья

В Минске Lada проезжала перекрёсток на «красный» и сбила мотоциклиста
17 июня 2020 06:23

В Минске Lada проезжала перекрёсток на «красный» и сбила мотоциклиста

Сильный ливень прошёл в Минске: затопило Каменную Горку и рынок в Ждановичах
16 июня 2020 14:53

Сильный ливень прошёл в Минске: затопило Каменную Горку и рынок в Ждановичах