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На пожаре в Витебске спасены пенсионерка и её гостья

17 июня 2020 07:14
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Новости Беларуси. 16 июня около трёх часов дня в Витебске горела квартира на верхнем этаже девятиэтажки, расположенной по улице Воинов-Интернацианалистов.

На пожаре в Витебске спасены пенсионерка и её гостья -1

Фото: Витебское ОУМЧС 

По сведениям Витебского ОУМЧС, во время загорания в квартире находились 76-летняя хозяйка и её 60-летняя гостья. Прибывшие спасатели вывели женщин на улицу. Хозяйка квартиры после осмотра была госпитализирована с отравлением продуктами горения.

На пожаре в Витебске спасены пенсионерка и её гостья -4

Фото: Витебское ОУМЧС 

Пожар был потушен, огнём уничтожено имущество, закопчены стены и потолок. Ведётся проверка. Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия короткого замыкания телевизора.

На пожаре в Витебске спасены пенсионерка и её гостья -7

Фото: Витебское ОУМЧС 

Несколько недель назад в Могилёве произошёл пожар в одном из домов по улице Каштановой.

Помощь спасателей потребовалась пенсионерке – здесь подробности.

# Спасение # происшествия

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