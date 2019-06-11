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В Орше из Днепра были извлечены боеприпасы времён ВОВ

11 июня 2019 13:43
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Новости Беларуси. В Орше в реке возле городского пляжа были обнаружены снаряды времён Второй мировой войны.  

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, работники оршанского ОСВОДа во время подготовки к летнему сезону обнаружили в Днепре предмет, похожий на боеприпас. Были незамедлительно вызваны сапёры.  

В Орше из Днепра были извлечены боеприпасы времён ВОВ-1

Фото: УВД Витебского облисполкома  

Прибывшие сапёры обследовали дно водоёма. Были извлечены шесть артснарядов калибра 75 мм, артснаряд калибра 152 мм, миномётная мина калибра 82 мм и граната Ф-1. Все боеприпасы были уничтожены.  

Осенью прошлого года в Днепре был обнаружен ещё один боеприпас.  

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# Оружие и боеприпасы # происшествия

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