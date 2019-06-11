В Орше из Днепра были извлечены боеприпасы времён ВОВ

Новости Беларуси. В Орше в реке возле городского пляжа были обнаружены снаряды времён Второй мировой войны.

Как сообщает УВД Витебского облисполкома, работники оршанского ОСВОДа во время подготовки к летнему сезону обнаружили в Днепре предмет, похожий на боеприпас. Были незамедлительно вызваны сапёры.