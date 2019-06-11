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В Лунинецком районе утонул 5-летний мальчик, оставленный без присмотра

11 июня 2019 12:38
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Новости Беларуси. В Микашевичах мать оставила ребенка сестре, а тот утонул.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером десятого июня. Было получено сообщение о том, что около водоема пропал 5-летний мальчик.

Установлено, что в этот день мать ребенка находилась с знакомыми по месту жительства одного из них. Женщина была в нетрезвом состоянии – она ушла домой спать, а сына оставила под присмотром двоюродной сестры. Та пошла вместе с ребенком и подругами к водоему.

Женщины не контролировали местонахождение мальчика – он пропал из поля зрения. Спустя время тело ребенка обнаружили в водоеме.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося, причины и условия, способствовавшие трагедии.

На минувших выходных в водоёме в Кобринском районе утонул 6-летний мальчик (читать далее).  

# Утопления # происшествия

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