В Лунинецком районе утонул 5-летний мальчик, оставленный без присмотра

Новости Беларуси. В Микашевичах мать оставила ребенка сестре, а тот утонул.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером десятого июня. Было получено сообщение о том, что около водоема пропал 5-летний мальчик.

Установлено, что в этот день мать ребенка находилась с знакомыми по месту жительства одного из них. Женщина была в нетрезвом состоянии – она ушла домой спать, а сына оставила под присмотром двоюродной сестры. Та пошла вместе с ребенком и подругами к водоему.

Женщины не контролировали местонахождение мальчика – он пропал из поля зрения. Спустя время тело ребенка обнаружили в водоеме.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося, причины и условия, способствовавшие трагедии.