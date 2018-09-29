В Дубровенском районе рыбачивший в Днепре мужчина нашёл авиабомбу

Новости Беларуси. В Дубровенском районе местный житель обнаружил немецкую авиационную бомбу.

Как сообщает БЕЛТА со сслыкой на в/ч 5524, в тот день мужчина пошёл рыбачить к Днепру. Плывя по реке возле деревни Бурая на лодке, рыбак заметил под водой снаряд.

К месту обнаружения бомбы прибыли сапёры, которым потребовалась помощь водолазов, чтобы поднять находку со дна и вынести на берег. Оказалось, что это немецкая авиабомба SD 250.

Снаряд вывезли на полигон и уничтожили.

Осенью 2018 года у жителя Минской области изъяли десятки единиц незарегистрированного оружия.