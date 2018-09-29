Прямой эфир

В Дубровенском районе рыбачивший в Днепре мужчина нашёл авиабомбу

29 сентября 2018 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Дубровенском районе местный житель обнаружил немецкую авиационную бомбу.  

Как сообщает БЕЛТА со сслыкой на в/ч 5524, в тот день мужчина пошёл рыбачить к Днепру. Плывя по реке возле деревни Бурая на лодке, рыбак заметил под водой снаряд.  

К месту обнаружения бомбы прибыли сапёры, которым потребовалась помощь водолазов, чтобы поднять находку со дна и вынести на берег. Оказалось, что это немецкая авиабомба SD 250.  

Снаряд вывезли на полигон и уничтожили.  

Осенью 2018 года у жителя Минской области изъяли десятки единиц незарегистрированного оружия. 

В доме мужчины были пулемёты, автоматы, винтовки, гранаты и множество различных патронов (здесь подробности).  

# Оружие и боеприпасы # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Из горевшего в Витебске подвала спасён 52-летний мужчина
29 сентября 2018 09:28

Из горевшего в Витебске подвала спасён 52-летний мужчина

В Гродно женщину зажало между Audi и покатившимся Citroen
29 сентября 2018 06:46

В Гродно женщину зажало между Audi и покатившимся Citroen

В столичном метро в вечерний «час-пик» остановилось движение поездов
28 сентября 2018 20:00

В столичном метро в вечерний «час-пик» остановилось движение поездов