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В одном из музеев Туниса террористы убили 22 человека и ранили более 50, в основном – туристов из Европы

19 марта 2015 07:26
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Новости Туниса. В Тунисе усилены меры безопасности. Правительство страны пошло на такой шаг после теракта в центре столицы северо-африканской республики. Неизвестные напали на крупный музейный комплекс.

Террористы убили 22 человека и ранили более 50. В основном это туристы из Франции, Италии и Польши.

Обстановка в Тунисе после этих событий остается напряженной. Правоохранители готовы в любой момент отражать очередную атаку: город патрулируют дополнительные отряды полиции. Пока ответственность на себя не взяла ни одна группировка. Но правительство Туниса, а вместе с ним и мировое сообщество, подозревают «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт # Терроризм

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