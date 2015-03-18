Расстрел за изнасилование и убийство 19-летней девушки: в Речице вынесли приговор за жестокое преступление 2013 года

Новости Беларуси. Житель Речицы за изнасилование и зверское убийство 19-летней девушки приговорен к исключительной мере наказания. Преступление было совершено в августе 2013 года. Изуродованный труп изнасилованной девушки обнаружили в центре города.

Расстрельный приговор прозвучал в стенах Речицкого районного суда. Приговорен 21-летний житель Речицы, который еще в августе 2013 года в самом центре города прямо на улице зверски убил знакомую девушки. Столица белорусских нефтянников развязку этого кошмара ждала практически полтора года.

Судья:

В силу ч. 3 ст. 72 УК Республики Беларусь по совокупности преступлений путем частичного сложения назначить наказание окончательно назначить Иванову исключительную меру наказания – смертную казнь – расстрел.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Связано это было со страшными подробностями той роковой ночи. В материалах дела содержались шокирующие факты убийства, отягощенные садистскими действиями сексуального характера.

Повторить все то, что он сотворил той ночью со своей сверстницей, в ходе судебного процесса обвиняемый отказался. Однако в конце концов суд счел необходимым исключить из приговора обвинения в сексуальных действиях.

Андрей Лагунович, начальник отдела прокуратуры Гомельской области:

Я, действительно, пришел к выводу о том, что исправление и перевоспитание Иванова, с учетом его личности, с учетом тяжести и иных обстоятельств совершенных преступных деяний, не дают иных альтернатив, кроме как применение к нему исключительной меры наказания.

В последнем слове обвиняемый полностью признал свою виновность, еще раз раскаялся в содеянном, принес извинения родным погибшей Алеси, своим родственникам.

Стоит напомнить, что убийство неоднократно судимый речичанин совершил после употребления алкоголя и психотропных препаратов. И жертва, и убийца в одной компании отмечали День рождения общего знакомого. Ушли с праздника они также вместе.

Изувеченный труп обнаружил сторож Детского дома творчества. Как установлено в ходе следствия, смерть наступила в результате жестоких побоев и многочисленных тяжелых травм. Другими словами, девушку просто забили до смерти в самом центре Речицы.

Если стороны не обжалуют решение суда, то приговор вступит в законную силу уже спустя 10 суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.