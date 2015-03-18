Весенний пал в Беларуси забирает жизни людей и ставит под угрозу существование целых деревень

Новости Беларуси. Пополнилась печальная статистика жертв весенних палов. 18 марта в Толочинском районе в больнице скончалась пенсионерка, обгоревшая при выжигании сухой травы. Трагически закончилась ежегодная пламенная борьба с сухостоем и в Костюковичском районе. Там в огне погиб мужчина.

Горящая трава и сильный ветер ставят под угрозу и существование целых деревень. К примеру, только в Гродненской области зафиксировано больше 10 серьезных пожаров. За прошедшие сутки по всей стране спасатели четыре сотни раз выезжали на тушение горящей травы и кустарников.

Первой жертвой весенней уборки на земле стал мужчина в Костюковичском районе. Итог – полностью сгоревший собственный дом и три хозпостройки. В Витебской области пенсионерка не смогла спастись от огня, получив 85% ожогов тела. 18 марта женщина умерла.

Больше повезло жителям небольшой деревни Полонка, что в Гродненской области. К вечеру о большом пожаре здесь напоминают выжженные огороды и обугленные стены сараев. Местные жители, а их здесь осталось не больше 10 человек, говорят: все началось с возгорания травы.

Сначала люди не придали этому особого значения, ведь от эпицентра пожара до ближайших домов было больше полукилометра. Но буквально за минуты пламя поменяло направление и под угрозой оказалась вся деревня.

Из-за сильного ветра огонь распространялся очень быстро. Чтобы спасти свою деревню от пожара, на помощь спасателям выбежали все местные жители. Общими усилиями удалось отбить от огня крайний дом. А вот хозпостройки спасти не удалось.

От двух сараев остались только обугленные стены, еще два превратились в пепелище. А земля выгорела более чем на шести гектарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие уверены, что самый верный и надежный способ избавиться от прошлогодней травы – огонь. Но биологи опровергают это расхожее мнение.

Светлана Филатова, биолог:

Во время выжигания, во-первых, страдает микрофлора, которая сможет восстановиться только спустя пять лет. Также во время пожаров уничтожается огромное количество насекомых, их личинок, большое количество пресмыкающихся, земноводных, а также гнезда птиц или взрослые птицы.

Кроме того, весенние палы чреваты и для бюджета поджигателей. Если вина этих людей будет доказана, им грозят немалые штрафы.

Наталья Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного УМЧС:

За выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни на полях либо за не принятие мер по ликвидации палов граждане и руководители наказываются штрафом от 1 млн 800 тысяч до 7 млн 200 тысяч рублей. Если огонь нанес существенный ущерб или причинил вред здоровью или жизни человека, виновному грозит уголовная ответственность.

Но даже не беря во внимание цифры, прежде, чем поджечь сухую траву, каждому неплохо бы задуматься, чем может закончиться вот такой вот «безобидный» весенний порядок.