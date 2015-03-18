21-летний житель Речицы приговорен к расстрелу за жестокое убийство 19-летней девушки

Новости Беларуси. Изувеченное тело девушки было обнаружено в августе 2013 года сторожем возле Дома творчества молодежи в центре Речицы.

На теле убитой – множественные повреждения, в том числе следы от ударов.

По подозрению в совершении убийства в тот же день был задержан местный житель 1994 года рождения, ранее неоднократно судимый, знакомый девушки.



Комсомольская правда в Беларуси:

С Алесей Сергей познакомился в тот трагический вечер через общих знакомых. Вызвавшись проводить девушку, на улице он набросился на нее, чтобы изнасиловать, а потом жестоко убил ее, изувечив тело. Сергей не дал на суде никаких показаний относительно убийства, но вину во всем признавал, вел себя спокойно, не вызывающе, раскаивался, просил прощения у матери Алеси. А в поле зрения милиции Сергей попадал еще с пятого класса, с 15 лет трижды сидел – за кражи, грабежи и хулиганства. Убийца же нигде не учился и не работал.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме. Связано это было со страшными подробностями той роковой ночи. Шокирующие подробности этой истории здесь.

Суд признал мужчину виновным в хулиганстве с применением насилия; умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни потерпевшего, из хулиганских побуждений; в грабеже имущества с применением насилия; в кражах имущества; в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью. По совокупности преступлений окончательно назначена исключительная мера наказания –смертная казнь (расстрел). Кроме того, в счет возмещения материального ущерба в пользу матери погибшей взыскано Br20,7 млн, морального – Br500 млн.