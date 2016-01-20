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В Нью-Йорке ревнивый муж заставил жену гулять голышом по улице на глазах у прохожих

20 января 2016 13:52
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Новости США. Весьма странный способ наказать жену придумал житель Нью-Йорка. Мужчина, заподозривший супругу в отправке своих фото в обнаженном виде другим пользователям социальных сетей, заставил свою суженую выйти на улицу в чем мать родила.

Муж подгоняет женщину сзади, приговаривая: «Ты рассылала свои интимные фото сразу семерым. Пусть теперь все увидят твой позор!».

В какой-то момент мужчина решил, что такого «дефиле» недостаточно, и сорвал с супруги полотенце.

Позже муж рассказал, что уверен: избранная мера – самая эффективная в «перевоспитании» жены.

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# происшествия # Брак и семья

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