В Калинковичах пенсионерка до смерти избила доской мужа

Новости Беларуси. В Калинковичах жена до смерти избила мужа доской.
По информации МВД, днем четырнадцатого октября был госпитализирован 56-летний мужчина. У пострадавшего была диагностирована черепно-мозговая травма. Шестнадцатого октября мужчина скончался.
Оказалось, что вечером тринадцатого октября его доской избила 59-летняя жена после совместного распития алкогольных напитков.
Пенсионерка была задержана.
В августе нынешнего года в Ганцевичах мужчина убил бывшую супругу.
После этого он свёл счёты с жизнью. У пары остались дети (читать далее).