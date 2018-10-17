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В Калинковичах пенсионерка до смерти избила доской мужа

17 октября 2018 09:21
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Новости Беларуси. В Калинковичах жена до смерти избила мужа доской.

По информации МВД, днем четырнадцатого октября был госпитализирован 56-летний мужчина. У пострадавшего была диагностирована черепно-мозговая травма. Шестнадцатого октября мужчина скончался.

Оказалось, что вечером тринадцатого октября его доской избила 59-летняя жена после совместного распития алкогольных напитков.

Пенсионерка была задержана.

В августе нынешнего года в Ганцевичах мужчина убил бывшую супругу.

После этого он свёл счёты с жизнью. У пары остались дети (читать далее). 

# Убийство # происшествия

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