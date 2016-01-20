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«Здесь нет героев»: актер Джейми Фокс спас мужчину из горящего автомобиля

20 января 2016 12:36
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Новости США. 48-летний американский актер и певец Джейми Фокс вытащил человека из горящей машины. 

Авария произошла прямо напротив дома актера в округе Вентура.

Водитель автомобиля Toyota Tacoma не рассчитал скорость, вылетел в кювет, машина несколько раз перевернулась и загорелась. Это заметили Фокс и его приятель, мужчины тут же бросились на помощь.

Джейми Фокс:
Машина загорелась в течение пяти секунд.

Позже Джейми Фокс встретился с отцом спасенного им 32-летнего Бретта Кайла.

Мужчина поблагодарил артиста и рассказал, что не смог сдержать слез, когда посмотрел видео аварии, снятое камерой наблюдения.

Бретт Кайл (пострадавший):
Когда я упал в кювет, я не мог понять, что мне делать. Я только произносил «Боже мой, боже мой». Вообще, многие боятся за свою жизнь, спасая чужую. Он не побоялся.

После встречи с отцом человека, которого спас, Фокс опубликовал на своей странице в социальной сети вот этот трогательный снимок.

«Здесь нет героев»: актер Джейми Фокс спас мужчину из горящего автомобиля-1

Джейми Фокс (запись в Instagram):
Господь своими руками обнял всех нас. Здесь нет героев, просто счастье отца. 

# происшествия # Фотофакт # Звезды # Джейми Фокс

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