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ЧП в минской подземке: 28-летний молодой человек упал на рельсы

20 января 2016 11:41
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Новости Беларуси. По предварительной информации, молодой человек резко почувствовал себя плохо.

Пассажир упал на рельсы на станции «Уручье». Подробности произошедшего сообщил Минский метрополитен в своем официальном аккаунте в Twitter.

ЧП в минской подземке: 28-летний молодой человек упал на рельсы-1



Позже пресс-служба метрополитена уточнила,

«упавшему пассажиру 28 лет, признаков алкогольного опьянения не обнаружено».

# происшествия # Минское метро # Фотофакт

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