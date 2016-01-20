ЧП в минской подземке: 28-летний молодой человек упал на рельсы

Новости Беларуси. По предварительной информации, молодой человек резко почувствовал себя плохо.
Пассажир упал на рельсы на станции «Уручье». Подробности произошедшего сообщил Минский метрополитен в своем официальном аккаунте в Twitter.
Новости Беларуси. По предварительной информации, молодой человек резко почувствовал себя плохо.
Пассажир упал на рельсы на станции «Уручье». Подробности произошедшего сообщил Минский метрополитен в своем официальном аккаунте в Twitter.
Позже пресс-служба метрополитена уточнила,
«упавшему пассажиру 28 лет, признаков алкогольного опьянения не обнаружено».