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Группа террористов захватила университет в Пакистане: погибли 25 студентов

20 января 2016 11:09
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Новости Пакистана. Боевики устроили массовый расстрел в одном из университетов страны – погибли 25 студентов. К сожалению, эта цифра может быть не окончательной. Еще пятьдесят человек ранены, некоторые из них в критическом состоянии. Все пострадавшие в срочном порядке госпитализированы. Сами же участники нападения убиты в ходе спецоперации.

Ответственность за организацию теракта взяло на себя пакистанское крыло группировки «Талибан».

На территории университетского кампуса в момент атаки находилось более трех тысяч человек. Сейчас они экстренно эвакуированы.

Очевидец:
Всех охватила паника. Мой друг был настолько напуган, что выпрыгнул из окна – лишь бы спастись – хотя мы находились на одном из последних этажей. Мы видели из окон, как боевики расстреливали людей и выкрикивали угрозы.

Территорию университета, где и произошли страшные события, оцепила полиция. Специалисты изучают местность. Не исключено, что террористы успели заложить несколько бомб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Пакистане

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