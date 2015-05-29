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В Новосибирске арестовали пенсионера, подозреваемого в убийстве чемпиона мира по карате

29 мая 2015 17:46
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Новости России. В Новосибирске задержан вероятный убийца российского чемпиона мира по каратэ Антона Кривошеева. Им оказался 67-летний работник автосервиса.

Сотрудник автосервиса, который ремонтировал автомобиль убитого чемпиона, был задержан 28 мая. По информации российских СМИ, мужчина сознался в преступлении.

В Новосибирске арестовали пенсионера, подозреваемого в убийстве чемпиона мира по карате-1

Убийство произошло на бытовой почве: потерпевший выказал недовольство качеством ремонта автомобиля. Кривошеев потребовал: или переделать, или вернуть деньги.


Антону Кривошееву было 25 лет

Пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области:
Задержанный – сотрудник автосервиса, который выполнял ремонт личного автомобиля потерпевшего. Подозреваемого задержали благодаря слаженным и грамотно спланированным следственным действиям и оперативным мероприятиям сотрудников ГУ МВД России по Новосибирской области. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. 

В ходе следствия установлено, что спортсмен умер от обильной кровопотери в результате пяти огнестрельных ранений.

Молодой мужчина пропал в минувший четверг, 21 мая. В обеденное время он выехал из дома на своем Porsche Cayenne и спустя полчаса еще отвечал на телефонные звонки близких. Позже перестал брать трубку, а в девять вечера телефон был выключен. Подробности здесь.

# происшествия # Фотофакт # Убийство # Антон Кривошеев

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