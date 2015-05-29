В Новосибирске арестовали пенсионера, подозреваемого в убийстве чемпиона мира по карате
Новости России. В Новосибирске задержан вероятный убийца российского чемпиона мира по каратэ Антона Кривошеева. Им оказался 67-летний работник автосервиса.
Сотрудник автосервиса, который ремонтировал автомобиль убитого чемпиона, был задержан 28 мая. По информации российских СМИ, мужчина сознался в преступлении.
Убийство произошло на бытовой почве: потерпевший выказал недовольство качеством ремонта автомобиля. Кривошеев потребовал: или переделать, или вернуть деньги.
Антону Кривошееву было 25 лет
Пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области:
Задержанный – сотрудник автосервиса, который выполнял ремонт личного автомобиля потерпевшего. Подозреваемого задержали благодаря слаженным и грамотно спланированным следственным действиям и оперативным мероприятиям сотрудников ГУ МВД России по Новосибирской области. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.
В ходе следствия установлено, что спортсмен умер от обильной кровопотери в результате пяти огнестрельных ранений.
Молодой мужчина пропал в минувший четверг, 21 мая. В обеденное время он выехал из дома на своем Porsche Cayenne и спустя полчаса еще отвечал на телефонные звонки близких. Позже перестал брать трубку, а в девять вечера телефон был выключен. Подробности здесь.