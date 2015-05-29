В Новосибирске арестовали пенсионера, подозреваемого в убийстве чемпиона мира по карате

Пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области:

Задержанный – сотрудник автосервиса, который выполнял ремонт личного автомобиля потерпевшего. Подозреваемого задержали благодаря слаженным и грамотно спланированным следственным действиям и оперативным мероприятиям сотрудников ГУ МВД России по Новосибирской области. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.



В ходе следствия установлено, что спортсмен умер от обильной кровопотери в результате пяти огнестрельных ранений.



Молодой мужчина пропал в минувший четверг, 21 мая. В обеденное время он выехал из дома на своем Porsche Cayenne и спустя полчаса еще отвечал на телефонные звонки близких. Позже перестал брать трубку, а в девять вечера телефон был выключен. Подробности здесь.