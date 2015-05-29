Американка увидела лицо своего брата на другом человеке спустя 3 года после его смерти

Молодой человек выжил, но его лицо было изуродовано. Ему пересадили лицо 21-летнего Джошуа Аверсано, который погиб в аварии в 2012 году. Удивительную историю опубликовало британское издание Metro.

Новости США. Ричард Ли Норрис 18 лет назад попытался покончить с собой. Он выстрелил себе в голову из ружья.

Недавно сестра юноши, погибшего в ДТП, решила встретиться с Норрисом. Журналисты заинтересовались этой историей и сняли репортаж. На кадрах запечатлено, как девушка спрашивает Норриса, можно ли ей прикоснуться к лицу, «рядом с которым она выросла».

Родственники юноши-донора считают решение о трансплантации правильным.



Мать погибшего молодого человека:

Нашего сына уже не вернуть, но есть человек, которому мы можем помочь.

Жизнь Норриса после операции словно началась с чистого листа.

Он не только не боится выходить из дома, но даже пытается реализовать себя в качестве модели. Как бы то ни было, американец по-прежнему вынужден соблюдать ряд ограничений. Ему нельзя загорать и подолгу находиться на холоде. Кроме того, он должен все время принимать лекарства.

Ричард Норрис стал 23-м человеком в мире, которому сделали трансплантацию лица. Первая операция подобного рода была проведена десять лет назад. Ей подверглась женщина, пострадавшая от укусов собаки.