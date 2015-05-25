Чемпиона мира по каратэ Антона Кривошеева нашли мертвым на свалке в Новосибирске

Новости России. 25-летнего чемпиона мира по каратэ Антона Кривошеева обнаружили убитым и упакованным в черный пакет на свалке в Октябрьском районе Новосибирска.



Молодой мужчина пропал в минувший четверг, 21 мая. В обеденное время он выехал из дома на своем Porsche Cayenne и спустя полчаса еще отвечал на телефонные звонки близких. Позже перестал брать трубку, а в девять вечера телефон был выключен.

Закрытый на сигнализацию автомобиль Кривошеева позже нашли на одной из улиц Новосибирска. Оперативники открыли его вторым комплектом ключей: ни документов, ни мобильного телефона там не оказалось.