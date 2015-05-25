Чемпиона мира по каратэ Антона Кривошеева нашли мертвым на свалке в Новосибирске
Новости России. 25-летнего чемпиона мира по каратэ Антона Кривошеева обнаружили убитым и упакованным в черный пакет на свалке в Октябрьском районе Новосибирска.
Молодой мужчина пропал в минувший четверг, 21 мая. В обеденное время он выехал из дома на своем Porsche Cayenne и спустя полчаса еще отвечал на телефонные звонки близких. Позже перестал брать трубку, а в девять вечера телефон был выключен.
Закрытый на сигнализацию автомобиль Кривошеева позже нашли на одной из улиц Новосибирска. Оперативники открыли его вторым комплектом ключей: ни документов, ни мобильного телефона там не оказалось.
Несколько дней спортсмена разыскивали сотрудники полиции, волонтеры и близкие родственники.
Тело спортсмена обнаружил дачник. Как сообщает LifeNews,
в спину молодого человека выпустили три пули – предположительно, он был убит из травматического пистолета.
Пресс-служба СК РФ по Новосибирской области:
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются обстоятельства и свидетели преступления.
По данным Управления физической культуры и спорта Новосибирска, Антон Кривошеев – мастером спорта международного класса, чемпионом России и мира по каратэ кекусинкай в весе до 65 килограммов.