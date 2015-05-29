В Гродно собачник избил прохожего, сделавшего ему замечание

Новости Беларуси. За словесное замечание – физическое возмездие. Вечером мужчина вместе с сыном возвращался домой. Вдруг к малышу подбежала собака без намордника, что испугало ребенка.



Отец сделал хозяину пса замечание, на что тот отреагировал неадекватно.



Игорь Белозеров, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

После первого хука оппонент присел на колени и в дальнейшем лишь защищался, прикрыв голову руками. Избежать травм удалось ценой сломанного пальца. По заключению судмедэксперта у потерпевшего менее тяжкие телесные повреждения.

По соответствующей статье возбуждено уголовное дело. Также в отношении подозреваемого составлен административный протокол за выгул собаки без намордника.







Подобный случай – далеко не первый в Беларуси. Несколько лет назад в Гомеле несовершеннолетние хулиганы с особой жестокостью избили двух мужчин. Нападавшим парню и девушке было по 17 лет, еще одному молодому человеку – 19. Все трое отдыхали в одном из баров города и находились в нетрезвом состоянии. К агрессии молодежи привело замечание, сделанное старшими. Странным было поведение и очевидцев.

Все началось на крыльце. В полчетвертого ночи двое мужчин сделали компании несовершеннолетних подростков резонное замечание: «почему те в такое позднее время находятся в питейном заведении?» Интеллектуальных способностей молодых людей хватило лишь на то, чтобы доказать свою взрослость при помощи кулаков и ботинок. Одному из мужчин было нанесено 7 ударов в голову ногой. Подробности шокирующего инцидента – в сюжете.