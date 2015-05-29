Лепель: Мать, задушившая новорожденную дочь, сядет на 8 лет без права на амнистию

Новости Беларуси. Без права на амнистию. 8 лет лишения свободы – такой приговор озвучен матери, которая задушила своего новорожденного ребенка. Это произошло два года назад в Лепеле. На момент преступления обвиняемая была еще школьницей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16-летняя девушка скрыла беременность и родила дома, после чего жестоко расправилась с дочкой. Следствие затянулось, поскольку проводились многочисленные экспертизы. Установлено, что ребенок умер от удушения.

Всё это время подсудимая находилась на свободе и этой весной родила еще одного ребенка.

Андрей Млечко, государственный обвинитель, прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам Витебской областной прокуратуры:

В ходе предварительного расследования речь шла о том, находилась ли обвиняемая в момент совершения преступления в психотравмирующей ситуации или нет. Неоднократные экспертизы опровергли данную версию, в связи с чем ее действия были квалифицированы соответствующим образом.