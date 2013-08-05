В Новополоцке пассажиры автобуса подрались друг с другом из-за того, что один из них отказался платить за проезд

Новости Беларуси. Общественный транспорт Новополоцка вновь оказался в центре скандала. И вновь свидетельство тому – любительское видео, которое появилось в сети Интернет.

Пассажир встал на защиту кондуктора и нашел неожиданно веский аргумент для безбилетника, почему нужно оплатить проезд.

В ход пошли кулаки. Судя по диалогу, неизвестный отказался платить за проезд больше тысячи рублей.

Разойтись сторонам не помогли ни уговоры пассажиров, ни намерение вызвать милицию. Покидать транспорт никто из спорящих не собирался. Позже им всё-таки пришлось выйти по просьбе прибывших инспекторов.

Андрей Семенихин, начальник отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома:

В маршрутном автобусе, который следовал из города Новополоцк в город Полоцк произошла конфликтная ситуация между пассажирами. Незамедлительно, в кратчайшие сроки прибыли сотрудники милиции. Все участники даннного конфликта были задержаны. И сейчас по данному факту ведётся разбирательство.

«Заячьи битвы» не в новинку для новополоцких автобусов. Осенью 2012 года 30-летний мужчина набросился на женщину-контролёра после того, как та пыталась задержать мать с детьми, не оплатившую проезд.

С заявлением о нападении кондуктор обратилась в милицию. Было возбуждено уголовное дело. Правда, стороны решили вопрос мирно и женщина забрала своё заявление. А обидчик заплатил штраф в размере 600 тысяч рублей.

А вот пьяного дебошира, который вместо платы за проезд набросился на кондуктора также в новополоцком автобусе, суд приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.