В Минске хулиганы, среди которых была девушка, разбили стекла в автобусе. Пострадали два пассажира

Новости Беларуси. Пассажиры автобуса маршрута № 1 доехали до остановки «Магазин «Соседи». Выйдя из автобуса, один из молодых людей принялся бить стёкла транспортного средства.

Татьяна Обозная, пресс-офицер РУВД Центрального района:

От действий дебошира пострадали двое других пассажиров, находившихся внутри.

Приметы злоумышленника: на вид от 18 до 23 лет, рост 165-170 см, волос короткий, глаза голубые, был одет в зеленую футболку с короткими рукавами, темные шорты.

Приметы парней, которые присутствовали в момент совершения злодеяния: всем на вид от 18 до 23 лет, рост 165-170 см, были одеты в майки и шорты. На руках были татуировки в виде паутины, у одного ниже локтя – татуировка в виде оскала медведя.

Приметы девушки: на вид от 18 до 23 лет, рост 160-165 см, волос светлый средней длины, по бокам коротко стрижен, была одета в яркие лосины, при себе имела сумочку розового цвета большого размера. Особые приметы: на кисти правой руки имеется татуировка в виде лица женщины.

Татьяна Обозная:

Центральным РУВД города Минска разыскиваются четверо парней и девушка, которые 29 июля в 12 часов 20 минут ехали на автобусе маршрута №1 и вышли на остановке «Магазин «Соседи» в микрорайоне Веснянка. После того как они вышли из автобуса, один из парней совершил хулиганские действия, в результате которых было разбито стекло автобуса, а также причинены телесные повреждения двум гражданам. Если кто-нибудь стал очевидцем данного происшествия, просьба обратиться в Центральное РУВД города Минска.

Зачем хулиган стал бить окна в общественном транспорте, ещё предстоит выяснить. Напомним, причиной физического возмездия в Гомеле стало словесное замечание. Этой весной в Гомеле несовершеннолетние хулиганы с особой жестокостью избили двух мужчин. Нападавшим парню и девушке было по 17 лет, еще одному молодому человеку – 19. Все трое были в одном из баров города и находились в нетрезвом состоянии. К агрессии молодежи привело замечание, сделанное старшими. Странным было поведение и очевидцев (смотрите видео).