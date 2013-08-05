4 цистерны для перевозки сжиженного газа сошли с рельсов в Минске

Новости Беларуси. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал: цистерны были пусты. Повреждены 4 тележки, опора контактной сети и железнодорожный светофор.

Грузовой локомотив, следовавший по маршруту «Брест-Бекасово», прибыл на четвёртый путь железнодорожной станции «Минск – Сортировочный» вчера поздно вечером. В момент прибытия четыре цистерны и сошли с рельсов. Две из них принадлежат России, ещё две – Казахстану.

Всего в составе – 93 цистерны. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на ликвидации последствий аварии задействовали 60 человек. Восстановительные работы были завершены к 1.00 5 августа.

Последствия сегодняшней ночной трагедии в американском штате Луизиана недалеко от города Лотелл дадут о себе знать в течение суток. Напомним, в ночь на понедельник здесь с рельсов сошёл поезд с огнеопасными химикатами. На данный момент известно, что опрокинулись 26 вагонов состава из 76. Из некоторых цистерн идет утечка химикатов. Правда, емкости, содержащие опасное вещество (хлорид винила), сохранили герметичность (смотрите видео).

Владимир Шевченко, главный ревизор по безопасности движения минского отделения Белорусской железной дороги:

Задержек поездов не допущено, ущерба окружающей среде и жизни людей также не допущено, ничего не угрожает. Герметичность приборов не нарушена. Работа железной дороги осуществляется в штатном режиме.

Расследование причин данного события проводится комиссией отделения управления дороги. Оценку ущерба будет уже дана после того, как будет закончена работа комиссии.