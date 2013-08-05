6 тысяч чемоданов не улетели из аэропорта «Шереметьево»

Новости России. Багажная система терминала не работала из-за сбоя программного обеспечения. К слову, сбой произошёл ещё в пятницу вечером. Устранить неполадку удалось лишь вечером в субботу. За сутки «простоя» системы около шести тысяч мест багажа – а это пятая часть всего обработанного багажа за сутки – так и не улетели.

О сбое системы компания «Аэрофлот» сообщила в понедельник в микроблоге Twitter . Сейчас перевозчик устраняет последствия инцидента. Опаздывающий багаж уже стали обрабатывать и вручную.

Компания «Аэрофлот» в микроблоге Twitter :

Сейчас мы решаем последствия сбоя в багажной системе МАШ и отправляем по максимуму опаздывающий багаж. За эти полтора суток мы предпринимали все шаги для минимизации последствий сбоя, в том числе обрабатывали багаж вручную, произвели усиление персонала.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на анонимный источник, это уже третий сбой в работе багажной системы с начала лета. Основная проблема – загруженность терминала, изначально рассчитанного на 9 млн пассажиров в год.



Собеседник ИТАР-ТАСС:

В 2012 году через терминал прошли около 12 млн пассажиров «Аэрофлота», и пассажиропоток увеличивается. В то же время обеспечение Vanderlande (оператор, обслуживающий систему обработки багажа терминала D, где и произошёл сбой – прим. ctv.by) по-прежнему рассчитано на обслуживание 9 млн человек ежегодно.

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