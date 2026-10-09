Новости по тегу #УВД Витебского облисполкома

9 октября, примерно в 7 утра, на трассе М1 случилось ДТП: недалеко от поселка Высокое автомобиль Nissan Tiida вылетел в кювет и перевернулся.
18 сентября на 569-м км автомобильной дороги М-1 «Брест – Минск – граница России», вблизи населенного пункта Юрцево произошло ДТП с участием авто марки Saab и пешехода.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц за уклонение от уплаты налогов. Им может грозить до 7 лет лишения свободы.
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