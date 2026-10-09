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Новости по тегу #УВД Витебского облисполкома

В Оршанском районе опрокинулся автомобиль – двое в больнице
09 октября 2026 14:50

В Оршанском районе опрокинулся автомобиль – двое в больнице

Пьяный пешеход попал под колеса авто в Оршанском районе
19 сентября 2026 12:46

Пьяный пешеход попал под колеса авто в Оршанском районе

УБЭП раскрыл схему уклонения от налогов в сфере пассажирских перевозок на Витебщине
25 августа 2025 10:37

УБЭП раскрыл схему уклонения от налогов в сфере пассажирских перевозок на Витебщине

Служащий банка в Шарковщине похитил с карт-счетов клиентов более Br400 млн
21 февраля 2013 10:27

Служащий банка в Шарковщине похитил с карт-счетов клиентов более Br400 млн