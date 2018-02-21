В Новополоцке далматинец укусил 8-месячного мальчика за голову

Новости Беларуси. В Новополоцке собака укусила за голову 8-месячного ребенка.

Как сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова, 19 февраля утром мальчик вместе с мамой был в гостях у бабушки. Ребенка укусила домашняя собака – далматинец. В момент ЧП взрослые находились рядом с малышом на кухне.

Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, а позже оказали помощь в медучреждении Витебска.

Врачи рассказали о состоянии мальчика, укушенного далматинцем в Новополоцке

По информации врачей, сейчас жизни младенца ничего не угрожает.

По факту получения ребенком тяжких телесных повреждений проводится проверка. Следователи изъяли документы о регистрации животного, прививках, были опрошены соседи.

Семья мальчика характеризуется положительно и не находится в социально опасном положении.

В конце ноября в Бресте собака покусала ребенка на автобусной остановке.