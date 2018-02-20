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Крупная авария в Шабанах с участием трех легковушек и автобуса: мать с ребенком попали в больницу

20 февраля 2018 19:25
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Новости Беларуси. Три машины и автобус: крупная авария произошла утром 20 февраля на Селицкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Крупная авария в Шабанах с участием трех легковушек и автобуса: мать с ребенком попали в больницу-1

  

Женщина за рулем Renault Twingo на закруглении выехала за пределы дорожной разметки и столкнулась со Renault Laguna.  

Крупная авария в Шабанах с участием трех легковушек и автобуса: мать с ребенком попали в больницу-4

  

После удара ее машина врезалась в Citroen Xsara Picasso, который отбросило на пассажирский автобус-гармошку. В больницу доставили женщину-водителя и ее маленького сына.  

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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