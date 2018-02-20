Крупная авария в Шабанах с участием трех легковушек и автобуса: мать с ребенком попали в больницу

Новости Беларуси. Три машины и автобус: крупная авария произошла утром 20 февраля на Селицкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Три машины и автобус: крупная авария произошла утром 20 февраля на Селицкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Женщина за рулем Renault Twingo на закруглении выехала за пределы дорожной разметки и столкнулась со Renault Laguna.
После удара ее машина врезалась в Citroen Xsara Picasso, который отбросило на пассажирский автобус-гармошку. В больницу доставили женщину-водителя и ее маленького сына.