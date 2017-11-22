Собака покусала ребенка на автобусной остановке, хозяйка пса попыталась скрыться: подробности резонансной истории в Бресте

Новости Беларуси. Ехал домой с уроков, а попал в травмпункт. В Бресте собака укусила школьника прямо на автобусной остановке на глазах у десятков людей. Пес оказался без присмотра, но больше всего поражает реакция его хозяйки. Она попыталась уехать с места происшествия как ни в чём не бывало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пётр Бутрим, СТВ:

Одна из самых оживленных остановок города. Разгар рабочего дня, десятки пассажиров ожидают нужный транспорт. Среди них и 11-летний мальчик – школьник возвращается домой с уроков. Неподалеку, в нескольких метрах, среди людей бегала собака – вроде как под присмотром хозяйки, но, как утверждают очевидцы, без ошейника и намордника. В какой-то момент это на себе почувствовал и ребенок.

Большая собака, предположительно овчарка, прямо на остановке укусила школьника за ногу. Только после этого хозяйка надела на питомца намордник и поводок. А вот оказывать помощь пострадавшему даже не думала, хотя ребенок плакал. Женщина забрала пса и уехала на первом же автобусе.

Ольга Остапчук, мама пострадавшего:

Ребенок поплакал немножко. Было, конечно, больно. Люди мне позвонили, я приехала, его забрали сюда в отдел милиции. Написали заявление, нас опросили. Потом мы поехали в травмпункт. Там просидели долго, потому что надо было сделать прививки. Его осмотрели, обработали рану как положено.

К счастью, обошлось без серьезных травм. Прокушенными оказались только мягкие ткани ноги. Пострадавшего от укуса пса ребенка, врачи отпустили домой уже через несколько часов. Сегодня он пошел в школу. А вот поиски беспечной хозяйки собаки продолжаются.

Сергей Дученко, официальный представитель УВД Брестского облисполкома:

Причем в момент укуса находились очень много свидетелей, очевидцев, которые предприняли меры, чтобы задержать правонарушителя. Опрошены круг свидетелей, мы знаем в каком автобусе она ехала. К счастью, автобус оборудован системой видеонаблюдения.

И это пока самая главная улика. Еще необходимо выяснить, был ли пес привит от бешенства. Но в любом случае за нарушение правил содержания животного, что обернулось причинением вреда здоровью, легкомысленной собачнице грозит штраф до 30 базовых величин.