Врачи рассказали о состоянии мальчика, укушенного далматинцем в Новополоцке

Новости Беларуси. Домашний пес покусал восьмимесячного ребенка за голову. Сейчас по факту проводится проверка. Все подробности – у нашего корреспондента.

Анастасия Бут, СТВ:

Новополоцкая городская больница – именно сюда машина скорой медицинской помощи привезла ребенка. Восьмимесячного мальчика в квартире бабушки покусала собака. Известно, что взрослые в это время находились рядом.

Младенца с мамой сразу перевезли в Витебскую больницу. Ребенку сделали сложнейшую операцию. Как отмечают врачи, сегодня мальчик хорошо спит, ест и даже немного улыбается. Уже завтра из реанимации его переведут в Витебский детский центр для реабилитации.

Евгений Семенов, заведующий нейрохирургического отделения Витебской областной клинической больницы:

Доставлен в тяжелом состоянии ребенок с редкой черепно-мозговой травмой, множественными укушенными ранами головы вследствие укуса собаки, ушибом мозга тяжелой степени, множественными оскольчатыми вдавленными переломами черепа, пневмоцефалией. Ребенок сразу же прооперирован. Угрожающая жизни ситуация миновала.

Медики отмечают: за последние 10 лет это второй подобный случай в Витебской области, и первый – такой серьезный. Обычно собаки кусают детей и взрослых за руки или ноги. Что касается головы – за уши и щеки.

Жизни ребёнка ничего не угрожает: в Новополоцке домашняя собака укусила 8-месячного мальчика за голову Точно известно, что в Новополоцк мать с сыном приехали из Минской области. Семья положительная, на учете как социально опасная не была.