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Врачи рассказали о состоянии мальчика, укушенного далматинцем в Новополоцке

21 февраля 2018 15:11
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Новости Беларуси. Домашний пес покусал восьмимесячного ребенка за голову. Сейчас по факту проводится проверка.

Все подробности – у нашего корреспондента.  

Врачи рассказали о состоянии мальчика, укушенного далматинцем в Новополоцке-1

  

Анастасия Бут, СТВ:  
Новополоцкая городская больница – именно сюда машина скорой медицинской помощи привезла ребенка. Восьмимесячного мальчика в квартире бабушки покусала собака. Известно, что взрослые в это время находились рядом.  

Врачи рассказали о состоянии мальчика, укушенного далматинцем в Новополоцке-4

  

Младенца с мамой сразу перевезли в Витебскую больницу. Ребенку сделали сложнейшую операцию. Как отмечают врачи, сегодня мальчик хорошо спит, ест и даже немного улыбается. Уже завтра из реанимации его переведут в Витебский детский центр для реабилитации.  

Врачи рассказали о состоянии мальчика, укушенного далматинцем в Новополоцке-7

  

Евгений Семенов, заведующий нейрохирургического отделения Витебской областной клинической больницы:  
Доставлен в тяжелом состоянии ребенок с редкой черепно-мозговой травмой, множественными укушенными ранами головы вследствие укуса собаки, ушибом мозга тяжелой степени, множественными оскольчатыми вдавленными переломами черепа, пневмоцефалией. Ребенок сразу же прооперирован. Угрожающая жизни ситуация миновала.  

Врачи рассказали о состоянии мальчика, укушенного далматинцем в Новополоцке-10

  

Медики отмечают: за последние 10 лет это второй подобный случай в Витебской области, и первый – такой серьезный. Обычно собаки кусают детей и взрослых за руки или ноги. Что касается головы – за уши и щеки.  

Врачи рассказали о состоянии мальчика, укушенного далматинцем в Новополоцке-13

  

Жизни ребёнка ничего не угрожает: в Новополоцке домашняя собака укусила 8-месячного мальчика за голову  

Точно известно, что в Новополоцк мать с сыном приехали из Минской области. Семья положительная, на учете как социально опасная не была.  

Врачи рассказали о состоянии мальчика, укушенного далматинцем в Новополоцке-16

  

Анастасия Бут:  
Мальчика покусал далматинец. Между тем, кинологи отмечают: эта порода очень скромная и спокойная. Никак не агрессивная. Поэтому можно предположить, что ребенок чем-то спровоцировал собаку, а та просто защищалась.  

# происшествия # Фотофакт # Нападение # Евгений Семенов # Анастасия Бут

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