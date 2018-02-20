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В минском метро молодой человек прыгнул на рельсы прямо перед поездом

20 февраля 2018 19:12
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Новости Беларуси. ЧП в столичном метро: движение поездов на Московской линии 20 февраля в 11:20 было остановлено из-за падения на рельсы мужчины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В минском метро молодой человек прыгнул на рельсы прямо перед поездом-1

  

Инцидент произошел  на станции «Площадь Ленина». Молодой человек прыгнул на пути прямо перед составом. Машинист применил экстренное торможение, но удар был настолько сильным, что лобовое стекло разбилось.  К счастью, мужчина остался жив. Движение по Московской ветке восстановили до полудня.  

# происшествия # Минское метро # Фотофакт

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