В минском метро молодой человек прыгнул на рельсы прямо перед поездом

Новости Беларуси. ЧП в столичном метро: движение поездов на Московской линии 20 февраля в 11:20 было остановлено из-за падения на рельсы мужчины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инцидент произошел на станции «Площадь Ленина». Молодой человек прыгнул на пути прямо перед составом. Машинист применил экстренное торможение, но удар был настолько сильным, что лобовое стекло разбилось. К счастью, мужчина остался жив. Движение по Московской ветке восстановили до полудня.