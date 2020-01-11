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В Несвижском районе обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями

11 января 2020 06:28
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Новости Беларуси. 10 января в деревне Слобода Несвижского района в одном из частных домов было обнаружено тело человека. 

Как сообщает Следственный комитет, погибшим оказался 60-летний мужчина, ему были причинены ножевые ранения. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

Осматривается место происшествия, проводятся следственные действия. По подозрению в совершении преступления задержан 50-летний хозяин дома. Выясняются все обстоятельства случившегося. 

В Миорском районе мужчина подозревался в убийстве гостя поленом. 

Погибший несколько дней просидел за праздничным столом – здесь подробности

# Убийство # происшествия

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