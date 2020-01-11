В Несвижском районе обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями

Новости Беларуси. 10 января в деревне Слобода Несвижского района в одном из частных домов было обнаружено тело человека.

Как сообщает Следственный комитет, погибшим оказался 60-летний мужчина, ему были причинены ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Осматривается место происшествия, проводятся следственные действия. По подозрению в совершении преступления задержан 50-летний хозяин дома. Выясняются все обстоятельства случившегося.

В Миорском районе мужчина подозревался в убийстве гостя поленом.