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В Гомельском районе неизвестный ограбил банк. В области введён план «Сирена»

10 января 2020 17:39
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Новости Беларуси. ЧП в Гомельском районе. В поселке Большевик совершено нападение на отделение банка. Инцидент произошел 10 января около четырех часов дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельском районе неизвестный ограбил банк. В области введён план «Сирена»-1

В отделение банка на улице Советская вошел мужчина. Скорее всего, он был вооружен. Злоумышленник похитил 4000 рублей и 30 тысяч российских, после этого скрылся. На вид подозреваемому от 30 до 40 лет. В области введен план «Сирена», на поимку мужчины ориентированы ближайшие наряды милиции.

В Гомельском районе неизвестный ограбил банк. В области введён план «Сирена»-4

# Ограбление # происшествия # Фотофакт

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