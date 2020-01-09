В Миорском районе труп мужчины несколько дней просидел за праздничным столом

Новости Беларуси. В Миорском районе мужчина убил гостя поленом во время ссоры.

По информации УВД Витебского облисполкома, жительница деревни Черессы сообщила о пропаже мужа утром восьмого января. Женщина сказала, что супруга несколько дней уже не было дома.

Правоохранители выяснили, что последний раз 50-летнего мужчину видели в гостях у односельчанина, который недавно вернулся из России.

Пропавший был обнаружен. Его труп находился в кресле за столом, где шло веселье несколько дней.