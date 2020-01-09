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В Миорском районе труп мужчины несколько дней просидел за праздничным столом

09 января 2020 10:47
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Новости Беларуси. В Миорском районе мужчина убил гостя поленом во время ссоры.  

По информации УВД Витебского облисполкома, жительница деревни Черессы сообщила о пропаже мужа утром восьмого января. Женщина сказала, что супруга несколько дней уже не было дома.  

Правоохранители выяснили, что последний раз 50-летнего мужчину видели в гостях у односельчанина, который недавно вернулся из России.  

Пропавший был обнаружен. Его труп находился в кресле за столом, где шло веселье несколько дней.  

В Миорском районе труп мужчины несколько дней просидел за праздничным столом -1

Фото: УВД Витебского облисполкома  

По результатам экспертизы, на голове у погибшего имелась ссадина, от которой он, предположительно, скончался.  

53-летний владелец дома признался, что нанес мужчине удар поленом в ходе ссоры. На голову погибшего был надет капюшон, из-за которого на случившееся не сразу обратили внимание и продолжали веселье.  

В разговоре с правоохранителями сельчанин признался, что подозревал, что с гостем не все в порядке.  

Возбуждено уголовное дело.  

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# Убийство # происшествия

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